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Трейд Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» на контракт Кеслера и Мура не утвержден из-за спора по поводу пункта об ограничении на обмен

НХЛ не зарегистрировала обмен Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». «Голден Найтс» договорились о переходе нападающего с кэпхитом 5 миллионов долларов в «Дакс».

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