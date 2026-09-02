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Россельхознадзор снял карантин по пастереллёзу крупного рогатого скота в Приангарье

Россельхознадзор снял карантин по пастереллёзу крупного рогатого скота в Приангарье

Об этом заявил глава региональной ветеринарной службы Андрей Лим.2 сентября. /MEDIA TALK/. Об этом заявил глава региональной ветеринарной службы Андрей Лим.

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