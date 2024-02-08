Аналитики заявляют об «обратных эффектах» санкций против России

В «Сбере» назвали семь причин, почему санкции против России не сработали Архитекторы санкций переоценили зависимость России от внешнего финансирования и недооценили российский экспорт, считают в Центре финансовой аналитики «Сбера».
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