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Закон и Порядок

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Аналитики заявляют об «обратных эффектах» санкций против России

Аналитики заявляют об «обратных эффектах» санкций против России

В «Сбере» назвали семь причин, почему санкции против России не сработали Архитекторы санкций переоценили зависимость России от внешнего финансирования и недооценили российский экспорт, считают в Центре финансовой аналитики «Сбера».

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