Дети участников СВО и дети-инвалиды посетили цирковое представление в Ленобласти

Артисты цирка братьев Мансуровых выступили в парке культуры и отдыха в Кировске. Цирковое представление показали детям участников спецоперации и детям-инвалидам в Кировске Ленобласти.
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