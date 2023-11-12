В Евпатории попросили вернуть освещение на детской площадке и поле для мини-футбола

Жители Евпатории попросили обратить внимание на отсутствие освещения на одной из детских площадок. Фото из соцсетейТакже наружное освещение, по их словам, отсутствует и на расположенной неподалёку спортивной площадке, оборудованной полем для мини-футбола.
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