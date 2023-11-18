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Украинский лётчик перешёл на сторону России: Анонсировано сенсационное интервью

Украинский лётчик перешёл на сторону России: Анонсировано сенсационное интервью

Даниил Безсонов анонсировал сенсационное интервью с украинским лётчиком.По данным Экс-спикера Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинский лётчик, который с самого начала спецоперации "перешёл на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России".

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