Украинский лётчик перешёл на сторону России: Анонсировано сенсационное интервью

Даниил Безсонов анонсировал сенсационное интервью с украинским лётчиком.По данным Экс-спикера Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, украинский лётчик, который с самого начала спецоперации "перешёл на нашу сторону и помогал нам информационно и не только, теперь в России".