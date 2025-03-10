Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны: Михаил Хазин раскрыл, что будущее элиты шаткое

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Пронедра", ты, засранец. четыре раза напечатал фразу: "Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны" сослался на М.Хазина, но почему то ниче свой трёп, не подтвердил! То ли Хазин тебе ничего не говорил,то ли ты его не расслышал и сумел до нас донести его мысль, или ты просто засранец,который ради кГ букв текста.пускаешься во все тяжкие.