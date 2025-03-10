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Пронедра

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  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Пронедра", ты, засранец. четыре раза напечатал фразу: "Жёсткий прессинг на предателей России – вот ...Жёсткий прессинг ...
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Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны: Михаил Хазин раскрыл, что будущее элиты шаткое

Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны: Михаил Хазин раскрыл, что будущее элиты шаткое

Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны: Михаил Хазин раскрыл, что будущее элиты шаткое Ольга БезродняяМихаил Хазин раскрывает, на кого именно и где будет оказываться давление.

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Комментарии
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АндрейБорков
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20 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Пронедра&quot;, ты, засранец. четыре раза напечатал фразу: &quot;Жёсткий прессинг на предателей России – вот что ждет тех, кто предал интересы страны&quot; сослался на М.Хазина, но почему то ниче свой трёп, не подтвердил! То ли Хазин тебе ничего не говорил,то ли ты его не расслышал и сумел до нас донести его мысль, или ты просто засранец,который ради кГ букв текста.пускаешься во все тяжкие.
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20 час.
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