Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Тайна русского характера: какие черты больше всего удивляют иностранцев

Есть в русском характере что-то, что сбивает с толку даже самых опытных наблюдателей. Иностранцы приезжают с готовым набором стереотипов — угрюмые, пьющие, непредсказуемые — а уезжают с ощущением, что столкнулись с чем-то, что не укладывается ни в одну из привычных схем.

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