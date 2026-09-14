Тайна русского характера: какие черты больше всего удивляют иностранцев

Есть в русском характере что-то, что сбивает с толку даже самых опытных наблюдателей. Иностранцы приезжают с готовым набором стереотипов — угрюмые, пьющие, непредсказуемые — а уезжают с ощущением, что столкнулись с чем-то, что не укладывается ни в одну из привычных схем.