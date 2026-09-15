На Украине признали, что в бюджете страны осталось очень мало средств. С сегодняшнего дня государство финансирует только три сферы: социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Памятник Солжениц...
- М Бросок на Славянс...
- "Чёрная десятка" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым