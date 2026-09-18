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Пятый канал

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Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы

Карл III оскандалился: что ответил Букингемский дворец на обвинения брата принцессы Дианы

Букингемский дворец прокомментировал обвинения графа Чарльза Спенсера в сторону короля Карла III. В новых мемуарах брат принцессы Дианы обвинил зятя в пренебрежении после ее смерти.

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