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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тчуамени будет зарабатывать 13 млн евро в год по новому контракту с «Реалом». Он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба

Зарплата полузащитника Орельена Тчуамени по новому контракту с «Реалом» составит 13 миллионов евро в год.

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