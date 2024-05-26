В Хасанском районе погиб пациент, вылетев из кареты скорой помощи

В Приморье произошло ДТП в районе 378 километра. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал prim_police.
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