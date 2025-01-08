Ивлеева - новый скандал

Перед Рождественской ночью она поздравила подписчиков, сопроводив пост словами «Христос воскресе!». Запись провисела недолго - читатели в комментариях сделали Ивлеевой замечание об ошибке и текст был отредактирован.
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