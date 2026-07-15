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ВК Пресс

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Пресуппозиции: невидимые нити, которые управляют нашей речью и мыслями - как это работает

Пресуппозиции: невидимые нити, которые управляют нашей речью и мыслями - как это работает

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые фразы действуют на вас безотказно, хотя в них нет прямых приказов? Это работа пресуппозиций — скрытых смыслов, которые мы автоматически принимаем за истину, чтобы понять сказанное.

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