Посетитель музея в Китае повредил две фигуры Терракотовой армии

Мужчина при посещении выставочного зала в музее в Сиане перелез через ограждение и повредил две (из 8100) фигуры воинов Терракотовой армии из гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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