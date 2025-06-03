Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail
    но 4 апреля официальноКонец СВО: КНДР в...
  • Сергей
    УНИЧТОЖИТЬ центр принятия решений в лонДОне!!!! ВМЕСТЕ С ПОГАНЫМ ОСТРОВОМ И папой карлой-3"Давно об этом го...
  • зуфар юсупов
    Усилят надзор в том же стиле, как и всегда? Станет больше мигрантов?Минобрнауки усили...

Стала известна причина смерти 18-летней девушки, найденной на заборе в Перми: заключение судмедэкспертов

Стала известна причина смерти 18-летней девушки, найденной на заборе в Перми: заключение судмедэкспертов

Загадочная смерть 18-летней Надежды, найденной на заборе у бара в Закамске, получила новый поворот. Судмедэкспертиза установила, что причиной трагедии стала смертельная травма сердца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да? А где отвеи на вопрос,что она на заборе делала? Писали,что она пьяна была ,еле шла,но на забор какнто залезла,вернее &quot;помогли&quot; некие мудаки с членами! И так понтночто на Штырь напоролась,это мы и так знаем!
Ответить
1 д.
наверх