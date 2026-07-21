Девушка услышала одну фразу свекрови и почувствовала себя униженной

Пользовательница Reddit с ником Familiar_Touch_972 пожаловалась на семью мужа и на него самого. По словам девушки, ее ранил крайне неудачный способ, который супруг выбрал, чтобы сообщить жене о ее проблемах с гигиеной.
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