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Подготовка провокации Киева на Запорожской АЭС перешла на завершающую стадию

Подготовка провокации Киева на Запорожской АЭС перешла на завершающую стадию

США перебросили в Европу самолёт радиологического контроля Boeing WC-135 Constant Phoenix. Основной задачей этого борта является наблюдение за ядерными испытаниями, отслеживание ядерного оружия и сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ.

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