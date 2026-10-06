Налоговое уведомление 2026: когда придет, как получить и как оплатить

Это нужно сделать уже в ближайшее время. До 1 декабря 2026 года гражданам России необходимо уплатить налоги за 2025 год.
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