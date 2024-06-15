Минюст предложил разрешить ФСИН использовать оружие при поиске осужденных

Министерство юстиции России разработало изменения в законодательство, касающиеся уголовно-исполнительной системы, которые усиливают полномочия сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении применения силы и контроля за корреспонденцией осужденных.
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