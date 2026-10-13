Поддержка с небес: кому молиться перед рабочей неделей

Россиянам поведали, кому и как молиться, чтобы рабочая неделя оказалась плодотворной. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на руководителя общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова.
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