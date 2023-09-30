«РВ»: ВС РФ ударили «Геранями» по украинской инфраструктуре в Виннице

По информации Telegram-канала «Операция Z: военкоры русской весны», российская армия совершила массированный удар по объектам украинской инфраструктуры в Винницкой области с использованием 20 дронов-камикадзе «Герань».
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