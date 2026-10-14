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Татар-информ

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Гражданин РФ перечислил ВСУ 500 гривен и получил 14 лет строгача

Гражданин РФ перечислил ВСУ 500 гривен и получил 14 лет строгача

Житель Мелитополя получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Запорожской области.

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