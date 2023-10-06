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Пожилой леопард Тайфун и молодая самка устроили свидание в заповеднике Приморья

Пожилой леопард Тайфун и молодая самка устроили свидание в заповеднике Приморья

В приморском заповеднике "Кедровая падь" леопард по имени Тайфун провел романтическую встречу со своей молодой подругой.

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