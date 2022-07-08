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Осенью 2022 года в Хабаровском крае откроется четвертый «IT-куб»

Осенью 2022 года в Хабаровском крае откроется четвертый «IT-куб»

1 сентября нынешнего года воспитанников примет новый - четвертый по счету - «IT-куб» в Хабаровском крае.

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