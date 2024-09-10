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Bild: ВСУ не могут использовать часть самоходных гаубиц из-за недостатка запчастей

Bild: ВСУ не могут использовать часть самоходных гаубиц из-за недостатка запчастей

Украинские Вооружённые силы оказались неспособны применять часть полученных от Федеративной Республики Германия и прочих европейских государств орудий из-за чрезвычайно сильного износа и невозможности получения дополнительных запчастей.

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