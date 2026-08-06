Руководителя церкви мормонов задержали за переводы денег ФБК в Ленобласти

Одного из руководителей церкви мормонов задержали за переводы денег ФБК (НКО, признанная в РФ иностранным агентом, внесена в РФ в список экстремистских и террористических организаций, ликвидирована по решению суда) в Ленинградской области.
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