Приметы и традиции Рождества: сигналы судьбы в великий праздник Елена ГалицкаяС наступлением Рождества люди соблюдают древние традиции и верят в приметы, которые обещают удачу, благополучие или, наоборот, предостерегают от возможных трудностей, сообщают журналисты ftimes.