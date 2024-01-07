Приметы и традиции Рождества: сигналы судьбы в великий праздник Елена ГалицкаяС наступлением Рождества люди соблюдают древние традиции и верят в приметы, которые обещают удачу, благополучие или, наоборот, предостерегают от возможных трудностей, сообщают журналисты ftimes.
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