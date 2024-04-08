«РГ»: колонны украинских скорых тянутся из Часова Яра после мощного артобстрела

После мощной бомбардировки управляемыми авиабомбами и артобстрела позиций Вооруженных Сил Украины в городе Часов Яр, оттуда в направлении Славянска, в сопровождении техники ВСУ нескончаемым потоком пошли колонны автомашин скорой помощи, сообщает ТГ-канал “Военная хроника”.
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