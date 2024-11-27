К выходным в Милютинском парке Алупки наведут порядок

Фото: пресс-служба администрации ЯлтыГлава администрации Ялты Янина Павленко проинспектировала работы в Милютинском парке Алупки, который преображается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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