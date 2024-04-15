По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны

МИД Великобритании начал переговоры с представителями Армении, Кот-д’Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения по высылке нелегальных мигрантов из страны по той же схеме, что использовалась с Руандой.
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