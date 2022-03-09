Хорхе Вальдано: «Бензема украл этот вечер у вдохновенного Мбаппе»

Хорхе Вальдано высоко оценил игру Карима Бензема в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ». «Насколько велик «Реал»! Мы знали, что гол может изменить эмоциональный сценарий матча, и это произошло.

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