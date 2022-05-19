Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Капитан «Рейнджерс» Тавернье после поражения в финале ЛЕ: «Горжусь, как мы провели турнир»

Джеймс Тавернье прокомментировал поражение «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Капитан шотландского клуба высказался после матча с «Айнтрахтом» (1:1, 4:5 по пен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх