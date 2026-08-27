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Татар-информ

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Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть ОПЛ в этом сезоне

Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть ОПЛ в этом сезоне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Прославленный экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, у какой команды в этом сезоне большие шансы на титул в РПЛ.

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