Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть ОПЛ в этом сезоне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Прославленный экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, у какой команды в этом сезоне большие шансы на титул в РПЛ.
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