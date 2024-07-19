Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 493 подписчика

Как Киев зарабатывает на погибших украинцах. "Феномен Крынок, Работино, Бахмута": ВСУ стали терять в 15 раз больше, чем мы, - военкор

Как Киев зарабатывает на погибших украинцах. "Феномен Крынок, Работино, Бахмута": ВСУ стали терять в 15 раз больше, чем мы, - военкор

Из-за ситуации вокруг Крынок на повестке вновь появился вопрос потерь живой силы ВСУ. Побывавший "за ленточкой" священник рассказал о самом страшном, что наблюдал во время своей поездки практически вдоль всего фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх