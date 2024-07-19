Как Киев зарабатывает на погибших украинцах. "Феномен Крынок, Работино, Бахмута": ВСУ стали терять в 15 раз больше, чем мы, - военкор

Из-за ситуации вокруг Крынок на повестке вновь появился вопрос потерь живой силы ВСУ. Побывавший "за ленточкой" священник рассказал о самом страшном, что наблюдал во время своей поездки практически вдоль всего фронта.
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