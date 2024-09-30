Безуглая обвинила Сырского в разрушении армии из-за отправки IT-специалистов на фронт

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский своими действиями разрушает работу по развитию IT-технологий в армии и отправляет ведущих специалистов этой сферы на фронт.
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