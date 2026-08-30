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Мир на словах – оружие на деле: Кишинев расконсервирует тезис о новой войне на Днестре

Мир на словах – оружие на деле: Кишинев расконсервирует тезис о новой войне на Днестре

В Кишиневе накануне по случаю 35-летия независимости Республики Молдова прошел военный парад. В нем приняли участие более 2 тысяч молдавских военных, группы военнослужащих из Румынии, Украины, Чехии, Литвы, Италии, Польши, Франции, США и более 100 единиц военной и специальной техники Национальной армии и министерства внутренних дел, купленной в том числе на деньги зарубежных партнеров.

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