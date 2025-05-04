В Cadillac опровергли слухи о подписании контракта с Пересом

В Cadillac опровергли слухи о подписании контракта с ПересомGetty Images / Red Bull Content PoolПо ходу гоночного уик-энда Формулы 1 в Майами не будет официального заявления о подписании контракта Серхио Переса с новой командой Cadillac, которая дебютирует в чемпионате мира в 2026 году.
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