– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

Картина маслом: пшеки истерят по поводу «Вагнера», лягушатники фантазируют, что вагнера уже в Нигере, дойчи до сих пор ковыряют тему о полезности и опасности в̶а̶г̶н̶е̶р̶о̶в̶ Пригожина лично для Путина… И только пендосы помалкивают, что тоже объяснимо.