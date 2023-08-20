Неспешный разговор

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– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

Картина маслом: пшеки истерят по поводу «Вагнера», лягушатники фантазируют, что вагнера уже в Нигере, дойчи до сих пор ковыряют тему о полезности и опасности в̶а̶г̶н̶е̶р̶о̶в̶  Пригожина лично для Путина… И только пендосы помалкивают, что тоже объяснимо.

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