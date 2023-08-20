– Вагнеров видишь? – Нет. – И я не вижу, а они есть.

Картина маслом: пшеки истерят по поводу «Вагнера», лягушатники фантазируют, что вагнера уже в Нигере, дойчи до сих пор ковыряют тему о полезности и опасности в̶а̶г̶н̶е̶р̶о̶в̶ Пригожина лично для Путина… И только пендосы помалкивают, что тоже объяснимо.
Популярные статьи
- Это победа. Россия полностью вывела из строя систему стратегической радиоэлектронной разведки противника
- "Всё, кина не будет!": Россия наконец "обнулила" тоннель по которому перебрасывалась западная техника. Поставки из Польши всё
- История повторяется: запад сначала смеётся над словами Путина, а потом рыдает
Свежие комментарии