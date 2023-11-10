Что общего у Дали, чудовищ из Священного леса и Невесты Франкенштейна

Чудовища в скульптуре, живописи и кинематографе. В то время, как абсолютное большинство состоятельных людей, если и заказывали себе сады, то все больше аккуратные симметричные лужайки с грациозными статуями привлекательных девушек и героев с атлетичной фигурой, Вичино Орсини пошел своим путем.
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