Путеводитель по А, В, С… Врач назвал главные признаки, что возник гепатит

Гепатиты возникают от разных причин, но все они — это воспаление печени. Вот что рассказал aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России Владимир Чуланов: — Гепатит — это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми лекарственными препаратами и др.