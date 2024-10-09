Почему в России появились проблемы с красной икрой

Рост цен на свежую красную икру до Нового года продолжится, но будет максимально плавным. Это связано с низким выловом лососей, повышением расходов на логистику и другими факторами, о которых в интервью корреспонденту URA.
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