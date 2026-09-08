«Бандероли» бумерангами летят по назначению  

Хохлы жалуются… Жить в Кукуеве стало невозможно – воздушные тревоги в среднем по десять раз на день, от нескольких минут до нескольких часов Источник фото: соцсети Неудобно очень жить стало в Кукуеве – работать не дают, учиться не дают, реактивными Геранями херачат.