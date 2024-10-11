Пешеход погиб под колесами "Логана" в Калужской области

10 октября около 19 часов 45 минут в Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, в районе дома № 25 по улице Победы в Сухиничах водитель машины Renault Logan не успел вовремя среагировать и допустил наезд на человека, который пересекал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.