В Астрахани проводят проверку из-за смертельного падения строителя с высоты

Тело отправили на экспертизу. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СКР проводится проверка по факту гибели рабочего.
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