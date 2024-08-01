Биофизика интеллекта и физика интеллектуальных систем (2024)

﻿﻿Новая книга выйдет в издательстве «Лань» в Санкт-Петербурге в августе. Впервые метод «наблюдателя» используется для изучения интеллекта и интеллектуальных систем с разных точек отсчета и ракурсов, разных систем координат и размерных масштабов.