«Камеры засняли их лица»: Корикова решила разоблачить своих преследователей

Актриса узнала от родных, что о её жизни снимают новый сюжет ток-шоу. Елена Корикова готовится к атаке желтой прессы @korikova_official/instagramВозвращение пропавшей по полгода Елены Кориковой вызвало ажиотаж не только в соцсетях, но и в СМИ.