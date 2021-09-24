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«Камеры засняли их лица»: Корикова решила разоблачить своих преследователей

«Камеры засняли их лица»: Корикова решила разоблачить своих преследователей

Актриса узнала от родных, что о её жизни снимают новый сюжет ток-шоу. Елена Корикова готовится к атаке желтой прессы @korikova_official/instagramВозвращение пропавшей по полгода Елены Кориковой вызвало ажиотаж не только в соцсетях, но и в СМИ.

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