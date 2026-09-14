"Водоканал" заплатит охранникам за год работы 730 млн

Петербург обеспечивает питьевой водой ГУП «Водоканал». На балансе предприятия более 7 тыс. водопроводных сетей, 188 повысительных насосных станций, 10 водопроводных станций, обширная канализационная сеть с очистными сооружениями.
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