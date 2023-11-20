“Вы показали, что есть наш народ, а есть другой”, – на обиды Пугачевой резко ответил Шахназаров

Vladimir Lioubimcev

Уже не хочется их всех ни видеть, ни слышать. Даже к прежним песням Пугачевой появилось стойкое отвращение. Не слушаю и не буду больше слушать. Крайне негативное восприятие. ОНА САМА ВСЕ ИСПОРТИЛА вместе со своим муженьком-бездарем. Оказывается, они всех своих зрителей все э\ти годы НЕНАВИДЕЛИ и ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ!! Так что, пошли они со своими злобными песнями и бездарными шуточками куда подальше!!