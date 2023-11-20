TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

684 подписчика

“Вы показали, что есть наш народ, а есть другой”, – на обиды Пугачевой резко ответил Шахназаров

“Вы показали, что есть наш народ, а есть другой”, – на обиды Пугачевой резко ответил Шахназаров

Новая публикация Аллы Пугачевой, в которой она объясняет, кого назвала «рабами и холопами», вызвала резкую критику со стороны соотечественников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Уже не хочется их всех ни видеть, ни слышать.  Даже к прежним песням Пугачевой появилось стойкое отвращение. Не слушаю и не буду больше слушать. Крайне негативное восприятие. ОНА САМА ВСЕ ИСПОРТИЛА вместе со своим  муженьком-бездарем. Оказывается, они всех своих зрителей все э\ти годы НЕНАВИДЕЛИ и ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ!! Так что, пошли они со своими злобными песнями и бездарными шуточками куда подальше!!
Ответить
14 час.
Zoia Goldshtab
А эта бездарная но очень деловая бабка-хабалка ничего не делала всю жизнь тихо!ТОЛЬКО ГРОМКО,НА ЧЕМ И СТРОИЛСЯ ВЕСЬ ЕЁ БИЗНЕС И ВСЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх