Новая публикация Аллы Пугачевой, в которой она объясняет, кого назвала «рабами и холопами», вызвала резкую критику со стороны соотечественников.
“Вы показали, что есть наш народ, а есть другой”, – на обиды Пугачевой резко ответил Шахназаров
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Уже не хочется их всех ни видеть, ни слышать. Даже к прежним песням Пугачевой появилось стойкое отвращение. Не слушаю и не буду больше слушать. Крайне негативное восприятие. ОНА САМА ВСЕ ИСПОРТИЛА вместе со своим муженьком-бездарем. Оказывается, они всех своих зрителей все э\ти годы НЕНАВИДЕЛИ и ТЕРПЕТЬ НЕ МОГЛИ!! Так что, пошли они со своими злобными песнями и бездарными шуточками куда подальше!!
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14 час.
Zoia Goldshtab
А эта бездарная но очень деловая бабка-хабалка ничего не делала всю жизнь тихо!ТОЛЬКО ГРОМКО,НА ЧЕМ И СТРОИЛСЯ ВЕСЬ ЕЁ БИЗНЕС И ВСЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!
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7 час.
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