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Тест к 1 апреля: сможете ли вы отличить фейк от правды

Тест к 1 апреля: сможете ли вы отличить фейк от правды

1 апреля — День смеха, когда принято разыгрывать друзей и знакомых и подшучивать друг над другом. С распространением Интернета искусство вранья вышло на новый уровень, все сложнее ориентироваться в потоке информации.

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